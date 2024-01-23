Arda Turan'ın Seçil Erzan'la görüşmeleri ortaya çıktı. Fon davasında ortalığı karıştıracak bilirkişi raporu

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yüksek karlı gizli fon davası dosyasına yeni bir rapor geldi.

Söz konusu raporda müşteki sıfatıyla yer alan Arda Turan ve sanık Seçil Erzan arasındaki mesaj kayıtları ile sanık Can'ın arasındaki görüşmeler yer aldı.

Bilirkişi raporuna göre borçları yüzünde zor durumda bulunan müşteki Arda Turan'ın "Seçil'cim ne yaptın bunu bana nasıl yaparsın senin için gittim borçlar istedim sözler verdim hiçbirini tutamıyorum İnsanların gözünde ne hale düştüm Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim" mesajına Erzan,"Çok mahcubum" yanıtını veriyor.

Arda Turan devamında, "Ne yapacağım Seçil yarın gideyim sorayım tefeciye falan Faktoring Sinir hastası oldum bir çare söyle Yarın kaçta dediler ne diyorlar" diye sorarken Seçil Erzan cevap olarak, "Yarın ödeme alacağız Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar" Diyor.

Arda Turan’da bu mesaja, "15 gündür oyalanıyorum şu anda bir hafta daha 5 kişiye söz vermiştim ödeme yapacağım diye" şeklinde yanıt veriyor.

Metin Taş isimli şahıstan 7 Nisan 2023 tarihinde "Günaydın Seçil Pelit'e geçip seni bekliyorum" şeklinde mesaj alan Seçil Erzan, "Bankanın oralarda durma Metin" diyor.

Taş’ın gelen bu uyarı üzerine görüşme kayıtlarını sildiğinin belirtildiği raporda Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasındaki görüşmelere de ortaya çıkartıldı.

Erzan kendisinden parasını isteyen Yılmaz'a, "Tanın işine gücüne bak kredi cumaya yetişmedi ama yarın yarın olmazsa salı mutlaka yetişecek ben biliyorum" mesajını veriyor 2 Nisan 2023'te bir mesaj daha ileten Erzan, "Moci arıyor 'gerekeni yapacağız' diyor ben bu tehditlerle yaşayamıyorum" ifadelerini kullanıyor.

3 Nisan 2023'te Yılmaz'ın Erzan'a gönderdiği mesajda ise, "Napıyorsun Moji beni arıyor ki önce benim işimi halledecek vb Sakinleştirmeye çalışıyorum Moji'nin işini halledebilecek misin" ifadelerini gören Erzan, "Bağırıp duruyor Tanın, bana deli gibi bağırıyor 'İpini keseceğim senin Benim işimi halledeceksin kaçıyorsun gidiyorsun' diyor Halledeceğim Bugün ne gelirse herkesin işini halledeceğim" Diyor.

Sanıklardan Nazlı Can'ın kullandığı telefona ilişkin bilirkişi raporu da dava dosyasında yer aldı

"Tahir dayı" isimli kişiye 22 Nisan 2023'te mesaj gönderen Nazlı Can, "Dayıcığım hayırlı bayramlar Olayları az çok duymuşsunuzdur Olay çok büyük bizi de bir sürü yalanla kandırmış İnşallah sonra detaylı konuşuruz merak etmeyin beni ama dua edin" Diyor.

Sitelerinde yer alan haberlerin linkini telefonunda kayıtlı kişilere ileten Can'ın, "Canımm" diye kayıtlı kişiye el yazısıyla yazdığı, "Nuri bana en iyi avukatı bulsun bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı Avukat bulman şart Candaş ne durumda dışarıda neler oluyor Anneme yurt dışında olduğumu söyleyin" içerikli not da dava dosyasına eklendi.

Bankanın kamera kayıtlarına ilişkin yapılan bilirkişi incelemesi ile ilgili hazırlanan rapor dava dosyasına sunuldu.

Söz konusu raporda, "Bankadan elde edilen ve raporun (a) bölümünde özellikleri yazılı dijital materyallere ait imaj export verilerinin incelenmesinde DVR cihazlarından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan export diskleri ve log kayıtları üzerinde yapılan incelemede silinmiş veri tespiti mümkün olmamıştır" denildi.