Fernando Santos'tan flaş karar. Beşiktaş'ta bir ilk yaşanacak. Karagümrük maçının 11'i belli oldu

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Fernando Santos'tan flaş karar. Beşiktaş'ta bir ilk yaşanacak. Karagümrük maçının 11'i belli oldu
Beşiktaş bu akşam Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Teknik direktörü Fernando Santos ilk kez taraftarların karşısına çıkacak. Beşiktaş Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçına bu akşam çıkacak.

Siyah beyazlı takım, kendi sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Mert Güzenge.

Böylece Fernando Santos ilk kez siyah beyazlı taraftarların önüne çıkmış olacak.

Beşiktaş, kendi sahasındaki son 3 maçı da 3-1 kaybetmişti. Siyah beyazlı takım Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya aynı skorlarla yenilmişti.

Siyah beyazlı takımın bu akşam sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Svensson, Talha, Zaynutdinov, Umut, Rashica, Hadziahmetoviç, Salih, Gedson, Semih, Cenk.

Karagümrük'un 11'i de şu şekilde:

Emre, Veseli, Dresevic, Salih, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Flavio, Güven, Lasagna.

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