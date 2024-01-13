Konyaspor'da teknik direktöre yeni isim! Kulübe önerildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Barış Atakan
Konyaspor'da teknik direktöre yeni isim! Kulübe önerildi
Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir teknik adam önerildi.

Konyaspor, Süper Lig'de 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırdı.

'Teşekkürler Hakan Keleş' başlığıyla yapılan açıklamada, ''Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Hakan Keleş ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

Bu ayrılık sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Konyaspor'da yeni bir isim önerildi.

ÖNERİLEN İSİM FARUK HADZIBEGIC
Ömer Erdoğan ile görüşme aşamasında olan Konya ekibine, menajerler aracılığıyla Faruk Hadzibegic önerildi.

Diğer taraftan Konyaspor'un düşünme aşamasında olduğu öğrenildi.

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FARUK HADZIBEGIC KİMDİR?
7 Ekim 1957'de Saraybosna'da dünyaya gelen Hadzibegic, futbolculuk döneminde FK Sarajevo, Real Betis ve Sochaux takımlarının yanı sıra eski Yugoslavya millî takımında uzun yıllar ön Libero mevkiinde görev aldı.

Yeşil sahalara veda ettikten sonra Sochaux, Bosna-Hersek millî futbol takımı, Real Betis'te teknik direktörlük yaptıktan sonra Türkiye'ye geldi. Önce Gaziantepspor ardından Diyarbakırspor'da görev alan Bosnalı teknik adam, 2006-07 sezonun ilk yarısında Denizlispor'u çalıştırdı.

Son olarak Bosna-Hersek Milli Takımı'nı çalıştıran Faruk Hadzibegic, 23 Haziran 2023 tarihinde görevinden ayrılmasının ardından herhangi bir kulüp yönetmedi.

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