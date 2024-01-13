Vincent Aboubakar sakatlandı! Afrika Kupası'nı kaçırabilir. Durumu ciddi

Muhabir: Aytunç Akın
Vincent Aboubakar sakatlandı! Afrika Kupası'nı kaçırabilir. Durumu ciddi
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takım idmanında bir sakatlık geçirdi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden birisi olan ve takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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ANTRENMANDA SAKATLANDI!
Kamerun basınından CFoot'ta geçen habere göre; Afrika Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden Kamerun Milli Takımı'nın akşam antrenmanında Vincent Aboubakar bir sakatlık geçirdi.

Haberin devamında, Aboubakar'ın sakatlığının ciddi bir boyutta olduğu aktarılırken, yıldız futbolcunun Afrika Kupası'nı kaçırmasının beklendiği kaydedildi.

GREMIO'NUN İLGİSİ BULUNUYORDU
Brezilya ekibi Gremio Başkanı Alberto Guerra, yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

Guerra açıklamasında, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz." demişti.

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