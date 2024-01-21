Fernando Santos'tan Pendik faciası sonrası flaş karar. Futbolcuların yüzlerine söyledi. Hepsi şaşkına döndü

Beşiktaş'ta 4-0'lık Pendikspor yenilgisi sonrası futbolcuların beklenmedik bir olayla karşılaştıkları ortaya çıktı.

Alınan yenilgiye çok kızan ve sorumluluğu üzerine aldığını söyleyen teknik direktör Fernando Sandos, sonuç nedeniyle utanç duyduğunu belirtmişti.

Ancak Santos'un sorumluluğu kameralar karşısında aldığı, sonrasında ise çok farklı bir olay yaşandığı ileri sürüldü.

Santos'un maçtan sonra soyunma odasında konuşmadığı, ancak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir toplantı yaptığı belirtildi.

Portekizli teknik adam burada da Pendik maçında alınan sonuç nedeniyle utanç duyduğunu tekrarladığı belirtilirken, sonra da futbolcularını şaşırtan konuşmayı yaptığı bildirildi.

Santos, hepsine yaptıkları hataları tek tek anlattı. Böyle gitmesi halinde radikal tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Santos, özellikle defans oyuncularının performansını eleştirdi.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına ise bu sabah başladı.

