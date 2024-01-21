Spor İstanbul'dan karnesini getiren çocuklara ister suda ister buzda kayma fırsatı

Sömestr tatilinde çocuklar buzda ve suda kayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul, yarı yıl tatilinde çocuklara iki farklı etkinlik sunuyor.

“Karneni Getir Buzda Kay” ve “Karneni Getir Aqua’da Kay” isimli etkinliklerle çocuklar, tatilde hem buzda hem de suda kaymanın fırsatı bulacak. Etkinliklere katılmak isteyenler, Spor İstanbul’un resmi sitesinden online kayıtlarla yerlerini ayırabilecek.

Spor İstanbul’un düzenlediği etkinliklerden ilki olan Karneni Getir Buzda Kay, Silivri Kapı Buz Pisti’nde gerçekleştirilecek. 6-17 yaş arası çocukların katılabileceği etkinlik, 22-26 Ocak ve 29 Ocak-2 Şubat tarihlerinde iki ayrı dönemde yapılacak. Her gün 09.15-13.45 saatleri arasında dört seans halinde düzenlenecek etkinlikte, çocuklar buz pateninin yanı sıra hokey, basketbol ve langırt gibi oyunlarla da eğlenecek. Ayrıca çocuklar, resim boyama alanı ve hatıra fotoğrafı platformu ile tatil anılarını ölümsüzleştirecek.

Spor İstanbul’un bir diğer etkinliği olan Karneni Getir Aqua’da Kay ise Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak. 9-13 yaş arası çocukların suda kayma fırsatı bulacağı etkinlik, 22-26 Ocak ve 29 Ocak-2 Şubat tarihlerinde iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek. Her gün 11.00-16.00 saatleri arasında üç seans halinde düzenlenecek etkinlikte, çocuklar kış ortasında su eğlencesi yaşayacak. Etkinlik alanında ayrıca hatıra fotoğrafı platformu da bulunacak.