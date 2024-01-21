Spor İstanbul Gelişim Ligleri'nde final heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul’un düzenlediği Gelişim Ligleri’nde final zamanı geldi. Yedi farklı branşta 800’den fazla çocuk sporcu, şampiyonluk için mücadele edecek.

Spor İstanbul’un 2021 yılında açtığı Spor Okulları’ndan yetişen tenis, badminton, atletizm, futbol, voleybol, yüzme ve basketbol takımları, Gelişim Ligleri’nde kıyasıya yarıştı. 22 Ocak’ta başlayan liglerde, badminton, tenis ve atletizmde eleme ve finaller tamamlandı. Jimnastikte ise gösteri amaçlı performanslar sergilendi.

Futbol, voleybol ve basketbolda ise eleme maçları sona erdi. Bu branşlarda 4 Şubat’ta yapılacak finallerle şampiyonlar belli olacak. Aynı gün yüzme branşında da eleme ve final turları gerçekleştirilecek.

Gelişim Ligleri müsabakaları, Metin Oktay Spor Tesisi, Maltepe Spor Tesisi, Pendik Kurtköy Spor Kompleksi, Çekmeköy Spor Tesisi ve Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde yapılıyor.

Spor İstanbul’un spor okullarından her yıl 100 binin üzerinde çocuk, 16 farklı branşta sporla tanışıyor. Bu çocuklardan ilerleme gösterenlere, Gelişim Ligleri aracılığıyla müsabaka deneyimi kazandırılıyor. Bu ligler sayesinde yetenekli çocuklar, profesyonelliğe giden yolun ilk adımını atıyor. 2021’den bu yana yüzlerce çocuk, profesyonel kulüplere geçme şansı yakaladı.

Turnuvanın Oynanacağı Tarih/Tesis

Badminton

22 Oca Pazartesi Metin Oktay Spor Tesisi

Saat: 10:00-16:00

Tenis

23 Ocak Salı Maltepe Spor Tesisi

Saat: 10:00-17:00

Atletizm

23 Ocak Maltepe Spor Tesisi-Kenan Onuk

Saat: 16:30-17:30

Futbol

24 Ocak Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Saat: 10:00-17:00

31 Ocak Metin Oktay Spor Tesisi

Saat: 10:00-17:00

31 Ocak Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Saat: 10:00-17:00

Basketbol

26 Ocak Çekmeköy Spor Tesisi

Saat: 10:00-16:00

29 Metin Oktay Spor Tesisi

Saat: 10:00-16:00

Voleybol

30 Ocak Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Saat: 10:30-14:00

31 Ocak Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Saat: 10:30-14:00

1 Şubat Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Saat: 10:30-14:00

FİNAL

4 Şubat Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi

Saat: 11.00