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Ferrari'ye tarihi ceza geldi

Ferrari'nin sezonun ilk yarışında yaşadığı hayal kırıklığına bir yenisi eklendi. "Şahlanan At" pilotu Charles Leclerc'in cezasını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 19:39
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Ferrari, Suudi Arabistan'da piste çıkmadan ceza aldı

Ferrari'ye tarihi ceza geldi
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Ferrari'nin uzun süredir süren şampiyonluk hasreti bu yıl da sona ermeyecek gibi duruyor.

Köklü İtalyan takımı, Formula 1'de sezonun ilk yarışında Charles Leclerc'in güç ünitesinde bir sorun tespit etti. Bunun üzerine Leclerc'in güç ünitesi değiştirilmişti ancak Bahreyn GP'nin 40. turunda Leclerc'in aracı güç kaybetti ve Monakolu pilot yarış dışında kaldı.

Maranello'da yapılan analizlerin ardından takım patronu Frederic Vasseur, üçüncü kontrol elektroniğine geçileceğini doğruladı.

Kural gereği bir sezonda bir araçta en fazla iki kontrol elektroniği değişikliği yapılabiliyor.

Henüz ikinci yarışta cezayı aldı

Sezonun henüz ikinci yarışında üçüncü kontrol elektroniğine geçen Leclerc, bu nedenle sıradaki yarış olan Suudi Arabistan Grand Prix'isinde 10 sıra grid cezası alacak.

Sezonun ilk yarışında 43 puan toplayan Red Bull, yeniden iddiasını ortaya koydu. Ferrari ise haftayı 12 puanla kapatarak 4. sırada yer aldı.

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