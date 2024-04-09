Ferzan Özpetek&e İtalya'dan ödül. En iyi kısa metraj reklam filmi heykelini aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ferzan Özpetek&e İtalya'dan ödül. En iyi kısa metraj reklam filmi heykelini aldı
Yönetmen Ferzan Özpetek, işletmelerin hikayesini anlattığı kısa metraj reklam filmleri nedeniyle Roma'da özel ödüle layık görüldü.

İtalya'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek'e, Roma'da özel ödül verildi.

Ulusal Dijital Görsel ve İşitsel Sinema Endüstrileri Birliği (ANICA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören Roma'daki Sinema Evi'nde (Casa del Cinema) yapıldı.

Törende ANICA Başkanı Francesco Rutelli, yönetmen Özpetek'e şirketlerin hikayelerini ve vizyonlarını kısa metraj reklam filmlerinde başarılı şekilde aktarması dolayısıyla özel ödülü takdim etti.

Özpetek, ANICA'ya teşekkür ederken, böyle bir ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özpetek, daha önce İtalya'da bir demir yolu ulaşım firması ile bir bankanın hikayesini anlatan kısa metrajlı filmler çekmişti.

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