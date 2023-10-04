Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmenler, gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Lastik bot ihbarı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, internet sitesinde yaptığı açıklamada, Fethiye açıklarında bir lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarını aldığını duyurdu. Bölgeye hemen sahil güvenlik ekibi sevk edildi.
Düzensiz göçmenler yakalandı
Sahil güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak içindeki 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.