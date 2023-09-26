Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Faralya Mahallesi'nde ikamet eden R.S. isimli şüpheli şahsı takibe aldı.

Şahsın uyuşturucu madde ticareti taptığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheli şahsın evine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan baskında 460 gram skunk, 1 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. R.S. ise ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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