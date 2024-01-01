FETÖ kumpaslarına direnen efsane avukat Celal Ülgen hastaneye kaldırıldı

Ergenekon ve Balyoz gibi birçok ünlü davanın avukatı olan Celal Ülgen, felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Ülgen’in rahatsızlığını meslektaşı Hüseyin Ersöz, Ülgen’in hayati tehlikeyi atlattığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtti.

Ersöz, sosyal medya paylaşımında, “Meslek büyüğüm Av. Celal Ülgen’in rahatsızlığını üzülerek duyurdu. Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede tedavisi devam eden üstadıma şifa dilerim. Yürünecek çok yol, verilecek çok mücadele var. Bir an önce meslektaşlarının arasına dönmesi dileğiyle…” dedi.

Ülgen'in hastaneye kaldırılmasına sebep olarak geçirdiği felç gösterildi.

CELAL ÜLGEN KİMDİR?

Celal Ülgen, 1948 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü’nde eğitim aldı. Ülgen üniversite döneminde Deniz Gezmiş ile sıra arkadaşlığı yaptı. Ergenekon Davası sürecinde Çetin Doğan’ın avukatıydı. Yazarlık da yapmıştı.

Celal Ülgen, Eski 1. Ordu Harekât Başkanı Kurmay Kıdemli Albay Süha Tanyeri, Emekli Albay Dursun Çiçek, Emekli Binbaşı Levent Bektaş, Emekli Albay Zeki Üçok, İstanbul'un ilk Büyükşehir belediye başkanı Bedrettin Dalan, Gazeteci-yazar Soner Yalçın ve Cem Uzan gibi isimlerin avukatlıklarını da yaptı.