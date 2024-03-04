FETÖ kumpası 28 Şubat davasından tutuklu Çetin Doğan ameliyat oldu. Son durumunu avukatı paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ kumpası 28 Şubat davasından tutuklu Çetin Doğan ameliyat oldu. Son durumunu avukatı paylaştı
28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan ameliyat oldu. Çetin’in sağlık surumu hakkında avukatı açıklama yaptı.

FETÖ savcıları tarafından iddianamesi yazılan, 28 Şubat davasından dolayı cezaevinde tutulan ve yaş ortalaması 80 olan beş komutanın sağlık durumu ağırlaşıyor.

Çok sayıda sağlık sorunu yaşayan komutanlar tüm çağrılara rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Son olarak mide kanaması geçiren Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan, “Ülkeye bunca hizmet eden bu uğurda ölmeyi göze alan eşlerimize yapılan zulme son verin” diye çağrıda bulunmuştu.

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Avukat Hüseyin Ersöz, “Yaşam hakkına müdahale” ifadeleriyle Çetin Doğan’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri sosyal medya hesabından aktardı.

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"SAĞLIK RAPORU YAKLAŞIK BİR YILDIR ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE BEKLİYOR"

Avukat Ersöz tarafından İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan 83 yaşındaki emekli Orgenaral Çetin Doğan'ın hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Müvekkilimiz Çetin Doğan, İzmir F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tansiyon değerlerinin yükselmesi üzerine haftasonu Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Yapılan tetkikler sonrası konulan teşhis üzerine bugün sabah saatlerinde gerçekleşen ameliyatla, Çetin Doğan’ın safrakesesi alınmıştır. Pankredit riski de bulunan Müvekkilimizin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmakla birlikte, yaşına bağlı sürekli sağlık sorunlarından dolayı hastanede müşahede altında tutulmaya devam edilmektedir. Müvekkilimize eşi Nilgül Doğan refakat etmektedir. Adli Tıp Kurumu’nun “kocamışlık ve sürekli hastalık” raporu düzenlediği Çetin Doğan’ın dosyası 2023 yılı Nisan ayından bugüne Cumhurbaşkanının önünde bulunmaktadır."

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