FETÖ sahibine mektup yazıp Türkiye'yi şikayet etti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün içinden gelen itiraflar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in sağlık durumu ve başka bir eve kaçırılması, örgütün içindeki çatlağın daha derinleşmesine sebep olurken örgüt mensuplarının, kendi gündemlerini değiştirmek amacıyla 15 Temmuz darbe girişiminin 8’inci yıldönümüne az bir zaman kala ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Söz konusu mektupta, bazı ABD kongre üyelerinin de katkısının olduğu bildirildi. Son dönemlerde, örgütün içinde artan hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in hastalığı ve kaçırılma iddiaları örgüt içinde parçalanmalara yol açtı. Bu kapsamda, örgüt mensuplarındaki bağlılık azalmaya başlarken örgütün üst yönetimi, kopuşları engellemek amacıyla her türlü çabayı gösteriyor.

Fetullah Gülen’in sağlık durumunun “iyi” olduğunu kanıtlamak için geçmiş tarihli fotoğraflar ve canlı olduğu ileri sürülen görüntüler yayınlanırken örgüte mensup gazeteciler tarafından elebaşı Gülen’i ziyaret görüntüleri paylaştı.

Güvenlik kaynaklarının elde edilen bilgilere göre, FETÖ, şimdi de yeni bir tol arayışına girdi ve ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye aleyhinde bir mektup yazdı.

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

FETÖ’cülerin, hazırladıkları mektupta, Türkiye’de yapmaya çalıştıkları darbe girişiminden hiç söz etmeden örgüt mensuplarına yönelik “haksız politikalar” izlendiğini ifade ederek Türkiye’nin içişlerini ilgilendiren konulara değindiği iletildi.

Ayrıca örgüt mensuplarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları noktasında da Türkiye’yi Joe Biden’a şikayet ettiği belirtildi.

Söz konusu mektupta, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere müdahale çabası dikkatleri çekerken ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımının “insan hakları temelli” olması talep edilerek Biden’ın Türk hükümetine baskı yapması isteniyor.

"FETÖ’CÜLERİN TÜRKİYE’YE DÖNME ÇABALARI SÜRÜYOR"

Biden’a sunulmak üzere hazırlanan mektupta, FETÖ mensuplarının Türkiye’ye dönme çabaları da dikkat çekerken taleplerden birinin Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması olduğu kaydedildi.

FETÖ’cilerin, hazırladıkları mektubu henüz Biden’a ulaştırmadıkları bildirilirken mektup paylaşılmadan önce FETÖ’cülerin bir imza kampanyası düzenlemeye başladıkları bildirildi. FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı amaçlıyor.

"NATO ZİRVESİ ÖNCESİ SON HAMLE"

FETÖ, Temmuz ayında yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde son kozunu oynarken ABD Başkanı Biden'a sunulacak mektubun NATO Liderler Zirvesi’nde de gündeme gelmesi için çalışmalar yapıyor.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF FETULLAH’IN YERİNİ ELE VERMİŞTİ

Örgütün yayınladığı videoda, FETÖ elebaşı Gülen’in arkasında bulunan camda yer alan güvenlik şirketine ait etiket, elebaşının konumunu ele vermişti. Söz konusu videoda, “Royal Security Services Inc” isimli güvenlik şirketinin etiketinde telefon numarası yer alıyordu.

Yazılı olan bu numara, “1-800-488-7692” internette aratıldığında şirketin resmi internet sitesine ulaşılabiliyorken, “www.royalsecurity.us” adresinde, şirketin bu telefon numarasıyla “Pocono” bölgesine hizmet verdiği anlaşılıyor.

TÜRKİYE’YE GETİRİLMEK ÜZERE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iade edileceği konuşuluyordu. Gülen’in yeğeni ise, sağlık durumunun kötü olduğunu kaydetmişken güvenlik kaynakları Gülen'in Türkiye'ye teslim edildiği ve uçağının yolculuk yapmakta olduğu haberlerinin doğru olmadığını açıklamıştı.

Örgüt içinde çatışmalar olduğu iddia edilirken, Gülen'in yeni bir fotoğrafı ortaya çıkmış ve bu fotoğrafta, elebaşının bir sandalyede oturduğu, üzerinde de bir battaniye olduğu görülmüştü. Gülen’in yüzünün bembeyaz olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.