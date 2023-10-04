FETÖ tur. FETÖ'cü teröristler kaçış için tekne satın almaya başladı

Yurt dışına kaçış için kendi organizasyonunu kuran FETÖ’cüler satın aldıkları tekneleri kaçış için kullanmaya başladı.

FETÖ tur. FETÖ'cü teröristler kaçış için tekne satın almaya başladı

FETÖ’cülere yurt genelinde yapılan üst üste operasyonlarla ekonomik yapılanması ağır yara aldı.

Ekonomik sıkıntılara giren FETÖ’cüler, yurt dışına çıkmak için astronomik rakamları organizatörlere vermek yerine gugubat evlerinde toplanan paralar ile tekne alarak, yasa dışı yollardan yurt dışına kendi imkanlarıyla kaçmaya başladı.

ODATV’nin haberine göre; Son dönemde yapılan arka arkaya baskınlarda ekonomik yapılanması ağır darbe alan FETÖ, yeni bir yapılanmaya gitti. Buna göre, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek için insan kaçakçılarına verilecek para ile tekne alan terör örgütü, militanlarını kendi imkanlarıyla götürmeye başladı. Adeta kendi kaçış ağını kuran FETÖ’nün, gaybubet evlerinde toplanan paralarla kendi teknesini aldığı belirlendi.

0x0-muglada-yunanistana-kacmaya-calisan-17-fetocu-teknede-yakalandi-1662731621453.jpeg

TEKNE FETÖ’CÜ ÖĞRETMENİN ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Aydın’da düzenlenen bir operasyon, yeni stratejiyi gün yüzüne çıkardı. Örgütün yeni firar yöntemini deşifre ederek, örgüt üyelerini takibe alan istihbarat ve güvenlik birimleri Aydın’dan Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ’cüleri kıskıvrak yakaladı.

Aydın Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda, haklarındaki hapis cezası Yargıtayca onanmış eski üsteğmen Ö.Ö, eski yüzbaşı İ.S, eski astsubay üstçavuş Y.D, eski kıdemli başçavuş O.Ç, eski üsteğmen H.B.A, esnaf M.O, eski askeri öğrenci N.T. ile ihraç öğretmen B.İ.’yi Didim açıklarındaki bir teknede yakalandı. Teknenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamudan ihraç edilen eski öğretmen B.İ.’ye ait olduğu belirlendi.

40 BİN TL’YE SATIN ALMIŞ

Emniyet birimlerinin yaptığı inceleme sonrası, eski öğretmen B.İ.’nin tekneyi diğer FETÖ’cülerden aldığı paralarla 40 bin liraya aldığı ve tekne kullanımı için ders aldığı tespit edildi. Yakalanan FETÖ’cülerin üzerinden kendilerine ait fotoğrafların bulunduğu farklı ülkelere ait sahte kimlikler de ele geçirildi. Emniyet kaynakları, özellikle yurt dışına gidişlerde gemi ve tekne gibi araçların kullanılarak Yunanistan ve İtalya gibi ülkelere gidişlerin hızlandığını ifade ediyor.

TEKNEYİ ‘TEMİZLER’ KİRALIYOR

Yasadışı yollardan yurtdışına kaçış organizasyonlarında insan kaçakçılığı yapan çetelerin kişi başı 20 bin avro, Yunanistan’dan da İtalya gibi ülkelere geçiş için ise 30 bin avro gibi yüksek ücret ettiği, FETÖ’cülerin de bu nedenle kendine yeni bir yol bulmak için çalışmaya başladığı ifade ediliyor. Örgütün, FETÖ soruşturmaları ve göçmen kaçakçılığı suçlarından adli işlem görmemiş kişiler üzerine kişi başı 4 bin avro karşılığında tekne kiraladıkları ya da satın aldıkları ifade ediliyor. Örgüt bu yolla, göçmen kaçakçılarına yüksek meblağ ödemeden ülkeden çıkış yapmayı amaçlıyor.

752x395-yelkenli-teknede-yakalanan-fetoculerin-ifadeleri-pes-dedirtti-tura-ciktik-geziyoruz-1694432166353.jpg

İlgili Haberler
Sarhoş yolcu uçağa rota değiştirtti
Brent petrolün varil fiyatı 90,68 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 90,68 dolar
Edirne'de jandarmadan kaçak göçmen operasyonu
Edirne'de jandarmadan kaçak göçmen operasyonu
Küresel piyasalar negatife döndü
Küresel piyasalar negatife döndü
AFAD'ın önü üçüncü kez çöktü. Sanki yola bomba atmışlar
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı Gündem
Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler Gündem
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler
Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu Sağlık
Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu
Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik Video
Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik
Van Gölü'nde hortum meydana geldi Gündem
Van Gölü'nde hortum meydana geldi
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi Dünya
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran dolar karşısında kazandıran en büyük yatırım aracını açıkladı Ekonomi
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran dolar karşısında kazandıran en büyük yatırım aracını açıkladı