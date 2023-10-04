AFAD'ın önü üçüncü kez çöktü. Sanki yola bomba atmışlar

Rize'de yine yağmur yine çökme...Hem de üç yılda üçüncü kez. Karayolundaki çökme de tam AFAD'ın dibinde yaşandı.

KAYNAK: İHA
AFAD'ın önü üçüncü kez çöktü. Sanki yola bomba atmışlar

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunda çökme meydana geldi.Yoldaki bu çökmenin üçüncü kez yaşandığı öğrenildi. Yolun çöktüğü bölge ise AFAD'ın hemen dibiydi.
Rize’de akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Daha önce de çökme yaşanan yoldan olay anında aracın geçmemesi büyük bir faciayı önlemiş oldu. Rize-Güneysu istikametindeki yol trafiğe kapatılırken Güneysu istikametinden Rize istikametine gelen yol ise tek yönden çift yöne çevrildi.

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