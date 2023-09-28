FETÖ üyesi Albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ üyesi eski Albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığını açıkladı.

KAYNAK: DHA
FETÖ üyesi Albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı

FETÖ üyesi eski albay Şaban Demiraslan, Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi.

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