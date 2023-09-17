FETÖ’cü doktorla ilgili şoke eden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çocuklara ilaç içirip ailelerine tuzak kurmuştu

İstanbul Bakırköy’de işlettiği klinikte tedavi için gelen çocuklara hipnoz ilacı içirerek ailelerine tuzak kuran FETÖ’cü doktorla ilgili şoke eden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan doktorun ilaç verdiği çocukları sözde klinik olarak kullandığı evlere götürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: İHA
FETÖ’cü doktorla ilgili şoke eden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çocuklara ilaç içirip ailelerine tuzak kurmuştu

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman S.Z., çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanmıştı. FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla KHK ile ihraç edilen ve söz konusu örgüt üyeliğinden yargılanması devam eden Prof. Dr. S.Z., Bakırköy’deki özel kliniğine getirilen onlarca çocuğa disosiyatif (Çoklu Kişilik Bozukluğu) teşhisi koyduğu ve yalnızca hastane ortamında anestezi sırasında verilen ketamin isimli ilacı hayvanlarda kullanılan dozda çocuklara verdiği saptanmıştı.

ÇOCUKLAR, ÜMRANİYE VE ERENKÖY’DEKİ BAZI EVLERE DE GÖTÜRÜLMÜŞ

Gündemi sarsan FETÖ’cü doktorla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre, ilaçla hipnotize edilen çocukları, onlarca kişilikleri olduğuna ve aile bireylerinin cinsel istismarı bilinçaltına gömdüklerine inandıran doktorun, tedavi edilmediği taktirde çocukların intihar edecekleri şeklinde ifadelerle aileler üzerinde baskı kurduğu ortaya çıktı. Bu baskı sonucu ailelerden kopardığı çocuklar, doktor tarafından “terapi/tedavi evi” olarak tanımlanan ve gayrı resmi klinik kanaati uyandıran Ümraniye ve Erenköy’deki bazı evlere götürülerek oralarda sürekli olarak “ketamin” verilmeye devam edildiği iddia edildi.

İLAÇLA KONTROLSÜZ BIRAKILAN ÇOCUKLARA YURTDIŞI VAADİ

FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturmadan da yargılanan Süleyman S.Z.’nin, ilaçla kontrolsüz bırakılan çocuklara yurtdışına götürülecekleri (özellikle Belçika) ve iyi bir yaşama kavuşturulacakları yönünde vaatlerde bulunduğu saptandı.

Doktor tarafından yapılan suç duyurularıyla anne-baba hakkında Nitelikli Cinsel İstismar suçundan soruşturmalar başlatıldığı, ebeveynlerin tutuklanması sağlanmaya çalışıldığı ve adli süreçlerin şantaj unsuru haline getirildiği kaydedildi. Yapılan incelemelere göre, söz konusu şüpheli doktor tarafından yapılan/yaptırılan suç duyurularında ebeveynlerin “mutlaka tutuklanması” gerektiği hususunda adli makamları yönlendirme amaçlı beyanlar kullanıldığı kaydedildi.

ÇOCUKLARA İŞKENCE VE EZİYET KAPSAMINDA TUTUKLANDI

Soruşturma dosyasındaki tüm iddiaları, bilirkişi raporlarını ve Çocuk İzleme Merkez’inin kanaatini bir araya getiren savcılık, şüpheli Prof. Dr. Süleyman S.Z.’nin ketamin ilacı sebebiyle “Uyuşturucu Uyarıcı Madde Sağlama”, “ailelerin cinsel istismar iddiasıyla soruşturma geçirmesine sebep olması sebebiyle İftira”, “mağdur çocukların psikolojik ve bedensel yönden süreklilik arz edecek şekilde zarar görmesine neden olması” nedeniyle “eziyet” suçlarından suçlu buldu.

İFADESİNDE “MAKSADIMI AŞTIM” DEMİŞ

Operasyonda kapsamında şüpheli Süleyman S.Z.’nin işlettiği klinikte ve evinde ketaminin Keta-Control isimli veterinerler tarafından hayvanlar üzerinde kullanılan bir türü ele geçirildi. Doktor, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde hayvanlara yönelik bu ilacı yaşı küçük çocuklara terapi sırasında verdiğini, mesajlarında ve çocuklarla yaptığı görüşmelerde maksadını aşan ifadeler kullanmış olabileceğini kabul ettiği öğrenildi.

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