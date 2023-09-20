FETÖ'cü psikiyatrın yeni iğrençliği ortaya çıktı

FETÖ’cü psikiyatri profesörünün geçtiğimiz günlerde çocuklara ve ailelerine yaptıkları gündeme oturmuştu. 17 yaşındaki bir genç kızın yaşadığı skandal olaya ilişin kan donduran ses kaydı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen, FETÖ’cü psikiyatri profesörü Süleyman S.Z’nin 17 yaşındaki aylar boyunca kıza yaşattığı kabusun detayları her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor.

17 yaşındaki kızın yaşadıklarını anlattığı ses kaydı ortaya çıktı. FETÖ’cü doktorun hasta kıza aylar boyunca ilaç verip, babasının kendisine tecavüz ettiğine inandırması Türkiye’nin gündemine oturdu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, genç kızın arkadaşlarına gönderdiği mesajda anlattıkları kan dondurdu.

"AYLARCA BENİ BABAMIN BANA TECAVÜZ ETTİĞİNE İNANDIRMAYA ÇALIŞTI"

Aylarca beni babamın bana tecavüz ettiğine inandırmaya çalıştı. Benim babam aramdaki bağ aşırı kuvvetli. Ben buna asla inanmadım.

Her gittiğimde kafam iyi olduğunda bana bunu anlattı 2 saat süren seanslarda ben oturup bu adamla kavga ettim. Sen psikopatsın diye kavga ediyordum.

Bana bağımlılık yapan bir ilaç daha yazdı. İlem araştırdı vermek istemediler. Doktora sordu ailem o da aileme bu ilaç şart kızınız intihar eşiğinde dedi.

Ailemde mecburen o ilacı aldı. Çünkü korkmuşlardı. Bu ilaç 2 ay kullanılıp bırakılması lazımmış. Ben onun dediğine göre 4 ay boyunca sabah akşam aldım o ilacı"

"BENİ BİLE BUNA İNANDIRDI"

Gerçekten çok zor zamanlar geçirdim diyen M.Ç.; "Aylarca bana deli gibi davrandı. Babamı aşırı suçlayarak konuştu.

Sanki görmüş gibi bana anlatıyordu. Çoklu kişilik bozukluğu tanısı koydu bana. Beni bile buna inandırdı.

Gecelerce ben babamın bana dokunduğunu gördüğüm kâbuslar yaşadım. Bunun üzerine bana evden ayrılmam gerektiğini söyledi.

"BAZI KIZLARA TACİZDE BULUNMUŞ"

Klinikteki başka kızlardan bahsetti, onlarda evden ayrılmak istiyor dedi. Bazı kızlara tacizde bulunmuş ama bana bulunmadı.

"TUVALETTE KENDİMİ ISIRDIM"

Tabi kafam iyiken neler yaptı bilmiyorum. Ama terapiden çıkıp oranın tuvaletinde kendi kendimi ısırdığımı hatırlıyorum.

Adamın dediklerine inanmak istemiyorsun ama bir taraftan ilacın etkisiyle buna inanmamak imkânsız. Hep kafamın içinde sahte bir anı oluyordu" dedi.

"Beni pazar günleri klinik kapalıyken tek başıma çağırıyordu" diyen M.Ç; "Babam bu adama gidemezsin gitme de diyemedi. Çünkü dese sanki gözümde suçlu olacakmış gibiydi. Çok kötü durumdaydım ne şikâyetçi oldum ne de bir şey. Ama bir şekilde ona gitmeyi bıraktım" dedi.