FETÖ'cüler ABD Bayrağı açıp kaçarken yakalandılar

İHA'nın haberine göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Marmaris Bozburun’dan ‘Galaxy’ isimli motoryat ile FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapacakları öğrenildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından adı geçen teknenin saat 14.40’ta Marmaris Bozburun’dan çıkış yaptığının öğrenilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

İçinde FETÖ/PDY üyelerinin de bulunduğu Galaxy isimli motoryat, Sahil Güvenlik botu tarafından saat 19.15‘te Marmaris Bozukkale açıklarında Türk karasuları çıkış rotasına doğru ilerlerken tespit edildi. Motoryat, Türk karasularını terk etmek üzereyken durduruldu.

Sahil Güvenlik ekiplerinin teknede yaptığı kontrollerde teknenin üzerinde bulunan 14 şahıs (7 erkek, 6 kadın, 1 erkek çocuk) tespit edildi. Yapılan GBT sorgulamasında teknedeki isimlerden 11 şahsın FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği ve İltisakı sebebiyle meslekten ihraç edilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.

Yakalanan FETÖ/PDY üyelerinden yurt dışına çıkış yasağı bulunan Eski Emniyet Müdürü Hakan P., Uzman Tabip Mehmet Ş.G., Prof. Dr. Nesrin G., Dilek P., Rüveyde K., Osman B., Önder D., Kübra S., Sümeyye B., Tuğba N.Ş. ve Sadık D.’nin Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak, Marmaris Adliyesine sevk edildiler.

Yurt dışı çıkış yasağı bulunan 11 FETÖ/PDY üyesi daha önce yargılandıkları illerdeki ilgili mahkemeler ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla irtibata geçilerek haklarında işlem yapılacak.

Motoryat kaptanı ve gemicinin ifadeleri ise FETÖ/PDY üyelerinin ardından alınacak.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Marmaris Bozburun’dan ‘Galaxy’ isimli motoryat ile FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapacakları öğrenildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI YASAKTI

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından adı geçen teknenin saat 14.40’ta Marmaris Bozburun’dan çıkış yaptığının öğrenilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

İçinde FETÖ/PDY üyelerinin de bulunduğu Galaxy isimli motoryat, Sahil Güvenlik botu tarafından saat 19.15‘te Marmaris Bozukkale açıklarında Türk karasuları çıkış rotasına doğru ilerlerken tespit edildi. Motoryat, Türk karasularını terk etmek üzereyken durduruldu.

Sahil Güvenlik ekiplerinin teknede yaptığı kontrollerde teknenin üzerinde bulunan 14 şahıs (7 erkek, 6 kadın, 1 erkek çocuk) tespit edildi. Yapılan GBT sorgulamasında teknedeki isimlerden 11 şahsın FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği ve İltisakı sebebiyle meslekten ihraç edilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.