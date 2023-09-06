FETÖ'cüler genel af kapsamına alınacak. Haberi HDP'li isim verdi

Editör: Özlem Kıral

Geçtiğimiz aylarda yine genel af konusu hakkında iddiaları ile gündeme gelen Müslüm Doğan, Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında bir genel af geleceğiniz ve bu aftan FETÖ mensubu kişilerin de yararlanacağını söyledi.

Konuşmasında daha önce olduğu gibi yine 29 Ekim tarihini işaret eden Doğan, bu iddialarını ciddi bir kaynaktan aldığını da belirtti.

Af kapsamına FETÖ mensubu kişilerinin yanı sıra siyasi tutuklularında alınacağını söyleyen Müslüm Doğan, kaynaklarının ciddi kaynaklar olmaması halinde bu konuyu kamuoyu ile paylaşmayacağını söyledi.