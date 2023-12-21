FETÖ'cülerin sözde 'yemini' deşifre oldu. Önce yemin ettirip sonra kaçmasına yardım ediyorlar

Kaynak: AA
FETÖ'cülerin sözde 'yemini' deşifre oldu. Önce yemin ettirip sonra kaçmasına yardım ediyorlar
FETÖ'nün Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan örgüt üyelerine gönderdiği sözde 'yemin metni' ile kaçış rotasını, kendisine yardım edenleri ve tüm detayları ifşa etmemesi istendiği öğrenildi. Mesajlaşma uygulaması ile haberleşen örgüt üyelerine sözde 'yemin' sesli olarak da okutulduğu belirlendi.ç

Fetullahçı Terör Örgütü'e (FETÖ), yönelik Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Yunanistan'a kaçmaya çalışan örgüt üyelerine internet tabanlı mesajlaşma uygulaması ile yeni sözde 'yemin metni' ve talimatlar gönderildiği belirlendi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli İ.Ö.C'nin telefonunda yapılan incelemede, FETÖ'nün, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçak örgüt mensuplarına haberleşmede kullandığı mesajlaşma uygulamasıyla gönderdiği yeni sözde 'yemin metni' ve çeşitli talimatların yer aldığı yazışmalar saptandı.

Şüpheli ifadesinde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlık yaptığı sırada uygulama üzerinden kendisine "yemin metni" gönderildiğini anlattı.

Metnin gelmesinin ardından örgüt üyesinin kendisini aradığını ve yemin metnini okumasını istediğini öne süren İ.Ö.C, "Bu doküman içerisinde yolculuk sırasında kurulan irtibatlar, yaşanan süreç ve kimseyle bu metni paylaşmamam hususları yer alıyordu. Sonra M. isimli kişi beni aynı uygulama üzerinden aradı. Metnin tamamını sesli olarak okumamı istedi. Ben de tamamını okudum ve yemin ettim." dedi.

İ.Ö.C, örgüt üyeliğinden tutuklandı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ÜYELERİNE ETTİRİLEN SÖZDE 'YEMİN'

Sözde 'yemin metni'nde, yurdu kaçak yollarla terk edecek FETÖ üyesinin "kullandığı uygulamaları, öğrendiği konumları, biniş ve iniş yerlerini, şehir durak ve yer isimlerini, güzergahları, arkadaşlarını ve onlara ait tüm detayları, kullandığı araçların rengini, boyutunu, cinsini ve kullanıcılara ait tüm bilgileri, kullandığı telefon numaralarını ve kendisine yardımcı olanların telefon numaralarını, mail adreslerini, kaçışını tamamlar tamamlamaz ya da yarıda bıraktığında veya yakalandığında unutacağına, anne, baba, kardeş, akraba hiç kimse ile paylaşmayacağına, hiçbir yere yazmayacağına ve kaydetmeyeceğine, tüm bu bilgileri imayla bile olsa ifşa etmeyeceğine" dair "kutsal bildiği tüm değerler ve ailesi üzerine yemin etmesi" isteniyor.

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