FETÖ’den aranan öğretmen yakalandı

Karabük’te, FETÖ/PDY üyeliğinden 10 yıl hapis cezası alan ihraç öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
FETÖ’den aranan öğretmen yakalandı

Örgüt içinde üst düzey faaliyetleri olduğu belirlenen öğretmen, cezaevine gönderildi.

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen M.G’yi takibe aldı. Ekipler, M.G’nin kaldığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

Örgüt içinde üst düzey faaliyetleri vardı

Gözaltına alınan M.G’nin, örgüt içinde üst düzey faaliyetleri olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı ortaya çıktı. M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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