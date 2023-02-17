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FETÖ’nün sözde büyük bölge talebe mesulü gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün sözde büyük bölge talebe mesulü şahıs bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:48
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FETÖ’nün sözde büyük bölge talebe mesulü yakalandı

FETÖ’nün sözde büyük bölge talebe mesulü gözaltına alındı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslara Yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ve terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, 2016 yılında İscehisar Meslek Yüksek Okulunda görev yaptığı esnada KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde sözde büyük bölge talebe mesulü (BBTM) olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan A.R. isimli şahıs Fatih Mahallesindeki bir evde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. (İHA)
 

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