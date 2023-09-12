Fettan Can'a hayranları sahnede sürpriz yaptı

Sezen Aksu imzalı yeni single çalışması 'Zaten Yaz Üç Aydı'yı yayınlayan Fettah Can, Adana'daki konserinde hayranları tarafından sürpriz bir kutlama ile karşılandı. Pasta kesildikten sonra şarkıyı dinleyicileriyle birlikte söyledi.

Fettan Can'a hayranları sahnede sürpriz yaptı

Türkiye'nin en önemli söz ve müzik yazarlarının şarkılarından oluşan yeni albümünün Sezen Aksu imzalı ilk single çalışması "Zaten Yaz Üç Aydı"yı yayınlayan başarılı sanatçı Fettan Can'a sahnede sürpriz bir kutlama yapıldı.

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Şarkının yayınlanmasından sonraki ilk konserini önceki gün Adana'da veren sanatçıya sahnedeyken hayranları tarafından sürpriz yapılarak pasta getirildi. Yeni şarkısı için yapılan kutlama karşısında duygulanan sanatçı, pasta kesildikten sonra yeni şarkısı "Zaten Yaz Üç Aydı"yı dinleyicileriyle beraber hep bir ağızdan seslendirdi.

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