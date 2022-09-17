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Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş'a sert eleştiri: Takım içindeki krizi açıkladı

Beşiktaş'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar, 2-2 biten İstanbulspor maçından sonra çarpıcı ifadeler kullandı

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 22:21
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Feyyaz Uçar: Kaleye gelen her top gol oluyor

Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş'a sert eleştiri: Takım içindeki krizi açıkladı
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Beşiktaş'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar, 2-2 biten İstanbulspor maçından sonra Beinsports'taki programda sert eleştirilerde bulundu.

Uçar, şu ifadeleri kullandı:

- Beşiktaş'ın kalesini bulan iki topun da gol olması enteresan.

- Beşiktaş'ın futbolcuları arasında sanki bir sorun vardı. Weghorst gol atıyor Masuaku'ya bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Masuaku'nun maçtan sonraki tavırları da enteresan. Bunlar nasıl gol oluyor diyor herhalde.

- Beşiktaş'ın önde gittiği dakikalar riskli. Beşiktaş 2-2'den sonraki oyununu niye 2-1'den sonra oynamıyor. Kaleyi bulan her top gol oluyor zaten. Bu nedenle Beşiktaş'ın oyunu rakip kalede oynaması gerekiyor.

- Ligde bu alanda birinci sırada. Kalesine 15 şut gelmiş 10'u gol olmuş.

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