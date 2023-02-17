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Fiat Egea’nın 2023 fiyatları açıklandı

Otomobil markası Fiat Egea’nın 2023 fiyatları belli oldu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:07
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Fiat Egea’nın 2023 fiyatları belli oldu

Fiat Egea’nın 2023 fiyatları açıklandı
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Otomotiv pazarında hareketlilik devam ediyor. Son zamanlarda çip krizi, , Rusya-Ukrayna savaşı ve döviz kuru nedeniyle zam üstüne zam geldi.

FİYATLAR:

ÖZELLİKLER

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.

Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.

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