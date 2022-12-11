FIFA, Dünya Kupası final maç topu 'Al Hilm'i tanıttı

Tasarım, FIFA Dünya Kupası kupasının rengi olan Katar bayrağından ve Doha şehrini çevreleyen çöllerden esinlenildi.

FIFA Dünya Kupası Katar 2022 yarı finali ve finali için resmi maç topu, Adidas imzalı “Al Hilm” bugün tanıtıldı.

Bu, grup aşamalarının resmi maç topunun yolculuğuna devam etmek için geliyor, "Al Rihla" veya Arapça Yolculuk. “Al Hilm”, Rüya anlamına geliyor.

Al Hilm, Al Rihla ile aynı çığır açan Adidas "Connected Ball" teknolojisine sahip ve bu teknoloji, bu Dünya Kupası sırasında maç görevlilerine daha hızlı ve daha doğru kararlar almalarında yardımcı olma konusunda çok değerli olduğunu kanıtladı.

Al Hilm, top tasarımında en son teknolojik gelişmeleri kullandı.