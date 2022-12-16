FIFA Zelensky'nin barış mesajını reddetti

FIFA'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin Pazar günkü Dünya Kupası finalinde dünya barışı mesajı paylaşma talebini reddettiği bildirildi.

Bir kaynağın CNN'e verdiği demeçte , FIFA'nın Zelenskiy'nin Katar'daki stadyumdaki taraftarlara bir video bağlantısında görünme talebini, Fransa finalde Arjantin ile karşılaşacağı için reddettiğini söyledi.

Kaynak CNN'e şunları söyledi: "Fifa'nın platformunu daha büyük iyilik için kullanmak istediğini düşündük."