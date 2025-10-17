Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı.

A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İki basamak yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025'te açıklanacak.

FIFA dünya sıralamasını güncelledi! A Milli Takım yükseldi - Resim : 2

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 İspanya 1880 -

2 Arjantin 1872 +1

3 Fransa 1862 -1

4 İngiltere 1824 -

5 Portekiz 1778 -

6 Hollanda 1759 +1

7 Brezilya 1758 -1

8 Belçika 1740 -

9 İtalya 1717 +1

10 Almanya 1713 +2

