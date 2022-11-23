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Danimarka FIFA'dan ayrılmak için harekete geçiyor

Katar'daki yasaklar FIFA ile Danimarka arasında ayrılık getirecek gibi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 21:49
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FIFA ile ayrılık masada. Danimarka kararlı

Danimarka FIFA'dan ayrılmak için harekete geçiyor
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Danimarka OneLove kolluk bandı takmak isteyen ama engellenen ülkelerle birlikte UEFA'nın Global Futbol'dan kopması için girişim başlatıyor.

Danimarka gelecek seçimlerde Infantino'yu desteklemeyeceğini de beyan etti.

Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Moller: "Bu yeni bir konu değil, konu sadece bu da değil. Ağustos'tan beri İskandinav ülkeleri arasında bunu tartışıyoruz. FIFA'nın oyun üstündeki kontrol iyi yere gitmiyor. FIFA'ya olan güven sarsılmış durumda."

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