Hırvatistan'ın seksi hayranı Katar'da olay oldu

Hırvatistan, Dünya Kupası'nın en ateşli taraftarlarından birinin desteğine sahip.
Ivana Knoll isimli futbol hastası kadın Hırvatistan'ın Katar'daki ilk maçında seksi kıyafetleriyle tribünlere renk kattı.
Al Bayt Stadyumu'nda Fas'a karşı oynayan Hırvatistan'ı desteklemekle kalmadı, şehvetli kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.
İvana Knoll'un instagramda binlerce hayranı var.
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