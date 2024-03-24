FIFA müfettişleri İstanbul'da. Uzaklaştırma gündemde

Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç sonrasında yaşananlar, Türk futbolunun bu yıl içindeki sorunlar silsilesinin en yeni ve belki de en ciddi olayı olarak kayıtlara geçti.

Bu durum, bardağın taşmasına yol açan son damla olarak görülüyor. Dünya futbol kamuoyunun zaten dikkatle izlediği Türkiye'de, sarı-lacivertli ekibin ligden çekilme ihtimali, FIFA'nın devreye girmesine neden oldu.

Bu sezon peş peşe yaşanan krizler ve Fenerbahçe'nin ligden çekilme olasılığı, FIFA müfettişlerinin İstanbul'da bir dizi inceleme yapmasına sebep oldu.

Açılan davalara dikkat çekiliyor: İstanbul'a gelen FIFA Acil Durum Komitesi (FEC), son zamanlarda artan ve TFF tarafından çözümlenmeyip, ceza mahkemelerine taşınan kulüpler arası davalara odaklanıyor.

BÜYÜKEKŞİ ZORDA

Eğer TFF Yürütme Komitesi'ne dışarıdan müdahale edildiği sonucuna varılırsa, Türkiye için zor bir dönem başlayabilir. İddialara göre, Türkiye'nin FIFA lisansının askıya alınması ve federasyonun bağımsız bir şekilde işlev görene kadar uzaklaştırma cezasının uygulanması mümkün.

FEC müfettişleri, ayrıca "Mehmet Büyükekşi'nin seçilmiş değil, atanmış olduğu" iddialarını da inceliyor.