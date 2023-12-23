FIFA Türkiye'ye 9.8 milyon dolar verdi

Azerbaycanlı Mammadov, AA muhabirine video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu.

FIFA'nın, Forward Programı ile üye federasyonlarını altyapı, gençlik ligleri, kadın ligleri ve milli takımlarını geliştirmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Mammadov, "FIFA Forward, 2016'da kurulduktan sonra 8 yılda dünyada fark gözetmeksizin 211 ülkeye ulusal futbol federasyonları kanalıyla 2,8 milyar dolarlık yatırım yaptı." dedi.

''TÜRKİYE BİR FUTBOL ÜLKESİDİR''

Türkiye'de de futbolun gelişimine önem verdiklerini söyleyen Mammadov, "Türkiye Futbol Federasyonu ile sık sık çalışıyoruz. Türkiye bir futbol ülkesidir ve FIFA için de çok önemlidir. Türkiye'nin tüm köylerinde, şehirlerinde futbol oynanıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 2000'li yılların başında dünya futbolundaki parlak dönemini hatırlatan Mammadov, FIFA Forward yatırımlarının ardından o günlerin yeniden tekrarlanmasını umduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun futbolda daha büyük başarılara imza atacak gelişimi sağlamak için bir spor kompleksi inşa ettiğini belirten Mammadov, FIFA Forward'ın ise bu projeye 2 milyon 250 bin dolarlık bir katkı sağladığını söyledi.

TÜRKİYE'YE DESTEK

FIFA Forward, yayımladığı raporda, Türkiye'ye toplamda 9,8 milyon dolar destek verdiğini açıkladı.

Türkiye'ye 2016 yılından itibaren verilen desteğin 4,3 milyon dolarının inşa edilen projeler için harcandığı, kalan 5,5 milyon doların ise faaliyet giderleri olduğu kaydedildi.

Faaliyet gideri harcamalarına milli takım için 2 milyon dolar, organizasyonlar için 1,5 milyon dolar, kapasite gelişimi için 800 bin dolar, kadın futbolu için 600 bin dolar ve yönetim-denetim için ise 500 bin dolar destek verildiği açıklandı.

FIFA FORWARD, GELECEK YIL DA TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEK

Mammadov, FIFA Forward kapsamında Türkiye'ye gelecek yıl yeni destekler verileceğini aktardı.

Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu aktaran Mammadov, ülkenin genç nüfusuna değinerek futbol altyapısının gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

FİLİSTİN'DE HASAR GÖREN SPOR TESİSLERİNE GEREKEN DESTEK YAPILACAK

FIFA yetkilisi, Filistin ve Ukrayna'daki saldırılarda olduğu gibi futbolun durma noktasına geldiği ülkelerde hasar gören spor tesisleri için de FIFA Forward tarafından gereken desteğin verileceğini söyledi.

Mammadov, "FIFA olarak arzu ediyoruz ki hiç savaş olmasın. Başlayan savaşlar umut ediyorum ki yakın dönemde sona erecek. Bütün dünyada sulh olsun." şeklinde konuştu.

Saldırıların sürdüğü ülkelerde futbolun umut getireceğini belirten Mammadov, savaşlardan zarar gören ülkelere gereken desteğin verilmesi için "Ülkelerle temas halindeyiz." dedi.

''SAVAŞIN DEVAM ETTİĞİ ÜLKELERDE FUTBOL DEVAM ETSİN DİYE ÇABALIYORUZ''

FIFA yetkilisi, "Savaşın devam ettiği ülkelerde futbol devam etsin diye çabalıyoruz. Savaşta altyapı zarar görüyor. Savaşlar bittikten sonra zarar gören ülkelere desteğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mammadov, "FIFA'nın bir sloganı da olan futbolun dünyayı birleştirme ümidiyle bir gün dünyaya barış gelecek. Futbolla insanlar bir ve dünya daha global olacak." dedi.

Dünyada savaşların sona ermesi çağrısında bulunan Mammadov, Filistin'de spor tesisleri inşasına da destek verileceğini aktardı.

Azerbaycanlı Mammadov, Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgelere de ilerleyen dönemlerde FIFA Forward tarafından destek verilebileceğini söyledi.

FIFA FORWARD NEDİR?

FIFA Forward, FIFA üyelerinin futbolun gelişimine yatırım yapması için kurulan, dünyanın en büyük spor yatırım fonudur.

Dünyadaki futbol federasyonlarının yarısından fazlası (211 ülkeden 106'sı), kendi ülkelerinde futbolu geliştirmek için yalnızca Forward fonlarına güveniyor.

Bu fonun kurulmasındaki 3 temel amaç ise; dünya çapında futbolun gelişimine yapılan yatırımı artırmak; kişiye özel projelerle daha fazla etki yaratmak ve yapılan yatırımın şeffaf, dikkatli bir şekilde yönetilmesi ile etkili olmasını sağlamak için daha fazla gözetime sahip olduğunuzdan emin olmak şeklinde kaydediliyor.