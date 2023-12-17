FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı
Kulüpler Dünya Kupası'na yeni format yapıldı. FIFA, yeni formatın 2025'ten itibaren uygulanacağını açıkladı.

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası ile ilgili yapılan yeni formatı resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni formatın 2025 yılından itibaren uygulanacağı aktarıldı.

Yeni formatla birlikte, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 32 takım boy gösterecek.

Turnuvaya Avrupa'dan 12 takım, Güney Amerika'dan 6, Afrika'dan 4, Asya'dan 4, Okyanusya'dan 1 ve

Kuzey ile Orta Amerika'dan 4 takım katılacak.

Ayrıca FIFA, yeni formatın 15 Haziran - 13 Temmuz 2025'te yapılacak turnuvada ilk kez uygulanacağını açıkladı.

Kupada ilk iki takım gruptan çıkarken, turnuva rövanşsız olacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatına katılması netleşen kulüpler şöyle;
- Al Ahly
- Al Hilal
- Wydad
- Urawa Red Diamonds
- Chelsea
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Münih
- Paris Saint Germain
- Inter
- Benfica
- Porto
- Monterrey
- Seattle Sounders
- Club Leon
- Auckland City
- Palmeiras
- Flamengo
- Fluminense

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