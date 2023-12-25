Noel arifesinde çarpıcı mektup: FIFA Brezilya'yı uzaklaştırmakla tehdit etti

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Noel arifesinde çarpıcı mektup: FIFA Brezilya'yı uzaklaştırmakla tehdit etti
FIFA Brezilya'yı sert sonuçlarla tehdit ediyor. Sebebi ise Brezilya Futbol Federasyonu'nda yargının müdahalesi.

Brezilya FIFA'dan gelen kara haberin verildiği postayı konuşuyor.

FIFA'nın federasyona yolladığı mektup Brezilya futbolundaki Noel ruhunu söndürecek cinsten.

Brezilya'da bir hukuk mahkemesi geçtiğimiz günlerde dernek başkanı Ednaldo Rodrigues'i görevden aldı.

Buna göre Mart 2022'deki seçiminde usulsüzlükler yaşandı.

Noel arifesinde FIFA derneğe bir mektup gönderdi.

Dünya Birliği bunu devlet organlarının izinsiz müdahalesi olarak gördüğünü belirtti.

FIFA Brezilya'yı uluslararası turnuvalardan uzaklaştırmakla tehdit etti.

Hatta FIFA, yargının müdahale etmeye devam etmesi halinde derneği askıya alma tehdidinde bile bulunuyor.

Karar çıkarsa “Seleçao”yu ve tüm müsabakalardaki tüm kulüp takımlarını etkileyecek.

İlginç: FIFA, mektubu mahkeme tarafından atanan geçici başkan Jose Perdiz'e değil, görevden alınan genel sekreter Alcino Reis'e gönderdi.

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Ocak ayının ikinci haftasında FIFA, liderlik krizinin yerinde bir resmini çekmek istiyor.

O zamana kadar dernekte yeni seçim yapılmasını yasakladı.

Brezilya'nın futbolda zaten yeterince sorunu var. Dünya Kupası elemelerinde üst üste aldığı üç yenilgiden sonra sadece 6. sırada yer alan milli takım, Güney Amerika'da ise yedinci sırada yer alan takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

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