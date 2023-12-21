Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı

Editör: Oğuz Yörük

2021 yılında UEFA organizasyonundan ayrı bir organizasyon olarak çıkan 'Süper Lig' projesi hakkındaki dava için karar açıklandı. Açıklanan karar göre Avrupa Süper Ligi'nin önünde hiçbir engel kalmadı.

''HUKUKA AYKIRI''

Avrupa Adalet Divanı'nın yaptığı açıklamaya göre, “FIFA ve UEFA’nın Avrupa Süper Ligi gibi yeni kulüpler arası futbol projelerini önceden onaylarına tabi kılan ve kulüpler ile oyuncuların bu müsabakalarda oynamalarını yasaklayan kuralları hukuka aykırıdır” denildi.

FIFA ve UEFA’nın “futbol pazarındaki hakim konumlarını kötüye kullandıkları” ifade edildi.

''UEFA'NIN TEKELİ BİTTİ''

Karar sonrası konuşan Avrupa Ligi CEO'su Bernd Reichart, "UEFA'nın tekeli bitti, Futbol artık özgür kaldı. Kulüpler artık kendi kaderini belirlemekte özgür ve yaptırım tehlikeleri yok. Taraftarlara buradan duyuruyoruz; Avrupa Süper Ligi'nde tüm maçlar ücretsiz olacak. Kulüpler için ise gelirlerin tamamı garanti edilecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

19 Nisan 2021 tarihinde Avrupa'nın 12 büyük takımı, UEFA'ya meydan okuyarak Avrupa Süper Lig'ini kurduklarını duyurmuşlardı.

Kararı açıklayan bu takımlar, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid şeklindeydi.