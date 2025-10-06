FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı cezası!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı cezası!

FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı cezası verdi. FIFA, eylül ayında da Antalyaspor'a aynı cezayı vermişti. İşte detaylar...

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Eyüpspor'a transfer yasağı getirildiğini bildirdi. FIFA'dan Türk kulüplerine bir ceza daha geldi. Son olarak eylül ayında Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, 2 Süper Lig ekibine daha aynı cezayı verdi.

FIFA EYÜPSPOR VE KAYSERİSPOR'A ACIMADI!

Sezona kötü giriş yapan Eyüpspor ve Kayserispor, FIFA'dan gelen haberle bir darbe daha yedi. FIFA, Eyüpspor'a süresiz, Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

Yine olay yine o! Mert Hakan Yandaş Samsun'da da rahat durmadıYine olay yine o! Mert Hakan Yandaş Samsun'da da rahat durmadı

skysports-gianni-infantino-5970978.jpg

Arda Turan'ın dünyası yerle bir oldu! Bizzat kendisi açıkladıArda Turan'ın dünyası yerle bir oldu! Bizzat kendisi açıkladı

İKİ TAKIM DA ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Kayserispor, 18 takımlı Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan tek takım durumunda. 8 haftada 5 puan toplayan Kayserispor, 17'nci basamakta bulunuyor. Kayserispor gibi 5 puana sahip olan Eyüpspor da alınan başarısız sonuçlarla birlikte Teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco için sert eleştiriler: Bilgisayarı ne derse onu yapıyorSpor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco için sert eleştiriler: Bilgisayarı ne derse onu yapıyor

Fenerbahçe'ye her şey kabus sezonu hatırlatıyor!Fenerbahçe'ye her şey kabus sezonu hatırlatıyor!

Mauro Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı!Mauro Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Son Haberler
Ekonomideki acı tablo ortaya çıktı: Her 4 saniyede 1 icra dosyası açılıyor
Ekonomideki acı tablo ortaya çıktı: Her 4 saniyede 1 icra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'de 11+1 eksik
Fenerbahçe'de 11+1 eksik
Sinema tarihi yeniden yazılıyor! Yönetmen koltuğuna Yapay Zeka FellinAI oturdu
Sinema tarihinde bir ilk: Yapay Zeka yönetmen oldu
Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı! Sır perdesi aralandı
Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı! Sır perdesi aralandı
Malatya'da deprem (6 Ekim 2025)
Malatya sallandı!