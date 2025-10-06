FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı cezası!

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Eyüpspor'a transfer yasağı getirildiğini bildirdi. FIFA'dan Türk kulüplerine bir ceza daha geldi. Son olarak eylül ayında Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, 2 Süper Lig ekibine daha aynı cezayı verdi.

FIFA EYÜPSPOR VE KAYSERİSPOR'A ACIMADI!

Sezona kötü giriş yapan Eyüpspor ve Kayserispor, FIFA'dan gelen haberle bir darbe daha yedi. FIFA, Eyüpspor'a süresiz, Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

Yine olay yine o! Mert Hakan Yandaş Samsun'da da rahat durmadı

Arda Turan'ın dünyası yerle bir oldu! Bizzat kendisi açıkladı

İKİ TAKIM DA ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Kayserispor, 18 takımlı Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan tek takım durumunda. 8 haftada 5 puan toplayan Kayserispor, 17'nci basamakta bulunuyor. Kayserispor gibi 5 puana sahip olan Eyüpspor da alınan başarısız sonuçlarla birlikte Teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco için sert eleştiriler: Bilgisayarı ne derse onu yapıyor

Fenerbahçe'ye her şey kabus sezonu hatırlatıyor!

Mauro Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı!