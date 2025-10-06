Yine olay yine o! Mert Hakan Yandaş Samsun'da da rahat durmadı

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünde gerginlik çıktı. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı ancak takımını desteklemek üzere tribünde yer aldı.

MERT HAKAN YANDAŞ TARAFTAR İLE TARTIŞTI

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yaşanan bir pozisyonun ardından gerginlik arttı. Yandaş, tribünlere doğru tepki gösterince tartışma çıktı.

Güvenlik güçleri olaya hızla müdahale etti ve çevik kuvvet ekipleri, Fenerbahçeli futbolcularon bulunduğu bölgeyi güvenlik altına aldı ve olay büyümeden sonlandırıldı.

Fenerbahçe'ye her şey kabus sezonu hatırlatıyor!

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco için sert eleştiriler: Bilgisayarı ne derse onu yapıyor

İşte o anlar;

???? Samsunspor taraftarı ile Mert Hakan Yandaş arasında tartışma çıktı. Olayın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçeli heyetin olduğu yeri kontrol altına aldı. pic.twitter.com/Uf7wTA31sN — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) October 5, 2025

Arda Turan'ın dünyası yerle bir oldu! Bizzat kendisi açıkladı

Samsunspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu

Mauro Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Lucas Torreira bu sezonda Galatasaray'ın kalbi oldu!

Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler