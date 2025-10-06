Yine olay yine o! Mert Hakan Yandaş Samsun'da da rahat durmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de oynanan Samsunspor-Fenerbahçe maçında flaş bir olay yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, tribünde bir Samsunspor taraftarı ile tartışma yaşadı. İşte detaylar...

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünde gerginlik çıktı. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı ancak takımını desteklemek üzere tribünde yer aldı.

MERT HAKAN YANDAŞ TARAFTAR İLE TARTIŞTI

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yaşanan bir pozisyonun ardından gerginlik arttı. Yandaş, tribünlere doğru tepki gösterince tartışma çıktı.

Güvenlik güçleri olaya hızla müdahale etti ve çevik kuvvet ekipleri, Fenerbahçeli futbolcularon bulunduğu bölgeyi güvenlik altına aldı ve olay büyümeden sonlandırıldı.

İşte o anlar;

