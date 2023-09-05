Fıkra gibi olay. Güvenlik kamerası çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Yer: Osmaniye

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kurum ve işyerinden güvenlik kamerası çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı.

KAYNAK: İHA
Fıkra gibi olay. Güvenlik kamerası çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Yer: Osmaniye

Olay, Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesi, Kanal 1 sokakta meydana geldi. Kurum ve işyerinde hırsızlık yapan E.Y. ve F.A. isimli şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yenice Haruniye Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda olayda çalındığı tespit edilen 4 güvenlik kamerası, farklı hırsızlık olaylarından elde edilen çok sayıda suç eşyası, hırsızlık faaliyetlerinde kullanılan materyaller, üç adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ile tüfek fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler E.Y. ve F.A. sevk edildikleri adliye de tutuklandı.

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