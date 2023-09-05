Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda son 16'da. İsrail'i mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda grup mücadelesinin 5. maçında İsrail'i mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda son 16'da. İsrail'i mağlup etti

Filenin Efeleri, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında İsrail'i 3-0'lık setlerle yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Millilerimiz, çeyrek finale yükselme maçında 8 Eylül'de B Grubu birincisi Slovenya ile karşılaşacak.

SALON: Shlomo Group Arena

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)

TÜRKİYE: Burutay, Faik Samed, Adis, Yiğit, Emre, Arslan ( Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Arda)

İSRAİL: Tamir, Genadi, Ido, Iliya, Guy, Ariel ( Adir (L), Mark, Noam, Ilay)

SETLER: 25-23, 25-13, 25-17

SÜRE: 1 saat 21 dakika

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