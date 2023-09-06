İstanbul’da bir facia yaşanıyor: Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı

İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşandı.
Özellikle Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca'da şiddetlenen yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
İstanbul Havalimanı'nda sağanak nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme meydana geldi.
İstanbul Valiliği, sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Başakşehir’de 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
VATANDAŞLAR MİLLET KIRAATHANESİNDE MAHSUR KALDI
Akşam saatlerinde Başakşehir Millet Kıraathanesi de sel sularıyla doldu.
Kapıların kapalı olması nedeniyle onlarca kişi bellerine kadar ulaşan suyun içinde kurtarılmayı bekledi.
Hava Forum isimli sosyal medya kullanıcısının yayınladığı videoya göre, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin kütüphane bölümünde sıkışanlar yardım beklerken, binanın önünden de sel suları aktı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasından çektiği görüntülerde suların boyutunun yaklaşık bir buçuk metreye ulaştığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için tahliye çalışması yürüttü.
BELEDİYE BAŞKANI KARTOĞLU: VATANDAŞLARIMIZ TAHLİYE EDİLDİ
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından olaya ilişkin, “Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor.” açıklaması yaptı.