Tampondaki büyük tehlike. Kadınlar dikkat

Regl döneminde kullanılan tamponlar, kadın sağlığı ve hijyen ürünleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Bu ürünler, genellikle pamuk, rayon veya benzeri emici malzemelerden yapılmış, silindir şeklinde ve biraz sıkıştırılmış bir yapıya sahiptir. Tamponlar, genital bölge içine yerleştirilir ve kanamayı emer, böylece kadınlar günlük aktivitelerine devam edebilir. Ancak tampon kullanımının birçok avantajı bulunmakla birlikte, bazı potansiyel riskler de bulunur.

2 BACAĞI KESİLDİ

ABD’de yaşayan 24 yaşındaki model Lauran Wasser, regl döneminde tampon kullandıktan sonra her iki bacağı da kesildi.

Tamponu kutuda yazan talimatlara uygun olarak kullandığını belirten genç model, vücudunun “toksik şok sendromu” geliştirdiğini ifade etti.

Tamponu taktıktan kısa süre sonra grip benzeri semptomlar yaşamaya başladığını söyleyen Wasser’in zamanla bilincini kaybettiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan modelin iki kez kalp krizi geçirdiği ve böbreklerinin iflas ettiği açıklandı. Vücudunda hızla kan zehirlenmesi olduğu belirtilen genç model, apar topar yoğun bakıma alındı ve 2 bacağı kesildi.

TAMPON TAKMANIN ZARARLARI

İşte tampon kullanımının zararları ve dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde:

1.Toksik Şok Sendromu (TSS): Nadir görülen ancak ciddi bir durum olan TSS, tampon kullanımıyla ilişkilendirildi. TSS, vücuttaki bakterilerin yayılması sonucu ortaya çıkan bir enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır.

Uzun süre aynı tamponun kullanılması veya yüksek emilim gücüne sahip tamponların kullanılmasıyla ilişkilendirilir. Belirtileri arasında ateş, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi ve bayılma yer alır. Bu semptomları yaşarsanız, hemen bir sağlık uzmanına başvurmalısınız.

2.Kuruluk ve Tahriş: Tamponların içeriği veya sürekli kullanımı bazı kadınlarda vajinal kuruluk veya tahrişe neden olur. Hassas cilde veya alerjiye sahip olan kadınlarda daha yaygındır.

3.Vajinal Enfeksiyonlar: Uzun süre aynı tamponun kullanılması veya uygun hijyen önlemlerinin alınmaması, vajinal enfeksiyon riskini artırır. Bu nedenle, tamponların düzenli olarak değiştirilmesi ve uygun şekilde temizlenmesi önem taşımaktadır.

4.Yanlış Kullanım: Tamponların yanlış yerleştirilmesi veya uygun olmayan boyutunun seçilmesi, rahatsızlığa veya hatta yaralanmaya neden olur. Doğru kullanımını öğrenmek ve uygun boyutu seçmek önem taşır.