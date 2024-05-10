Tüm dünyayı felakete sürükleyecek senaryo ortaya çıktı. Soğuk savaş yıllarından sonra ilk

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Kiev’de yaptığı bir açıklamada, Ukrayna’ya verdikleri uzun menzilli füzeleri Rusya’ya karşı istediği gibi kullanabileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında Rusya, İngiltere’nin Moskova’daki büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve adeta bir savaş ültimatomu verdi.

24 saat geçmesinin ardından Rusya’nın bu hamlesine karşın İngiltere, Londra’daki Rus askeri ataşesini sınır dışı etme kararını aldığını açıkladı.

“NÜKLEER BEDELLERİ OLABİLİR”

Kriz bu adımlar sonrasında derinleştikçe derinleşti. Öyle ki Rusya tarafından yapılan açıklamada İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği silahların kendi topraklarına yapacağı saldırının ağır bedelleri olacağını belirtti.

“İngiltere ilk başta bu durumu sessiz karşıladı. 24 saat kadar, hatta o arada Dimitri Medvedev çıktı, bakın dedi siz ateş ile oynuyorsunuz böyle Macron’un açıklamaları, Cameron’un açıklamaları falan biz bu yüzden siz karşı taktik nükleer silahlar ile size karşı tatbikat gerçekleştiriyoruz. Yarın bu işler kontrolden çıktığında, İngiltere Başbakanlık makamı saklanacak yer bulamazsınız diye bir nükleer tehditte bulundu.”

“SAKLANACAK YER BULAMAZSINIZ”

Ve böylesi bir saldırı sonucunda Ukrayna veya başka topraklardaki İngiliz askeri hedeflerini gözeteceklerini açıkladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev bu işler kontrolden çıkması durumunda İngiltere Başbakanlık makamı dahil olmak saklanacak yer olmayacağını belirterek adeta bir nükleer tehditte bulundu.

“Ukrayna’daki veya başka bir yerdeki askeri varlığına karşı misilleme saldırısı yaparız dedi. Yani demek istedi ki mesela Polonya olabilir. 2 tane İngiliz uçağı NATO çerçevesinde Polonya’yı koruyor olabilir, böyle bir şey olabilir.”

“SOĞUK SAVAŞ’TAN BU YANA İLK DEFA”

İngiltere’nin sınır dışı ettiği Rus ataşesi ise tam 10 yıldır Londra’da görev yürütüyor. Hakkında sınır dışı kararının verilmesini Soğuk Savaş yılları sonrasında bir ilk olarak yorumlayan Zentürk durumun ciddiyetine dikkat çekti.

“Atılan adam Albay Maxim Elovik 2014 yılından beri İngiltere de görevli. Soğuk savaştan bu yana İngiltere böyle bir karar almış askeri ataşe hakkında Soğuk Savaş yıllarında böyle adımlar çok olurdu.”

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın küresel boyuta gelebileceğini ifade eden Zentürk, dünyayı bekleyen Nükleer savaşın adım adım yaklaştığı ve bununda İngiltere-ABD ittifakının Rusya ile krizi bile isteye büyüttüğünü aktardı.

“10 Mayıs itibari ile Rusya, İngiltere’nin Moskova’daki büyükelçiliğinden hepsini yollayacaklardır. İngiltere ile Rusya arasında iş büyüyor. Bu ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın Rusya ile arasındaki krizi yükseltmesi anlamına geliyor. Bu sadece İngiltere’yi kapsamıyor. Bu belli ki planlanmış ve demişler ki İngiltere ve Amerika olarak biz bunlarla bu krizi en üst noktaya nasıl tırmandırırız şu anda onu yapıyorlar.”