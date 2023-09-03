Son dakika: Filenin Sultanları'nın tarihi Sırbistan finali öncesi flaş gelişme

Editör: Hamza Özalkuş

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, bu akşam 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye heyecan içinde bu maçı bekliyor. Belçika'da yapılacak final öncesi Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaşlarının Filenin Sultanları'na destek olmak için Brüksel'e gittiği belirtiliyor.

Türkiye'de de milyonlar heyecan içinde maçın başlama saatini bekliyor. Saat 21.00'de başlayacak maç TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Maç öncesi yurtta yayılan heyecan dalgasıyla birlikte önemli kararlar da peş peşe açıklandı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki parklara ve alanlara kurulacak geniş ekranlarla maç gösterilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maçın üç parkta yayınlanacağını duyurdu. Yavaş şöyle dedi:

"Size bakınca gördüğümüz azim ve pes etmeyen inanç dolu kalpleriniz #FileninSultanları Haydi Ankara! Sen de sandalyeni kap. Atatürk Orman Çiftliği, Gazi Park ve Altınpark’ta yerini al, zafer gecesine tanıklık et."

İstanbul'da da Kadıköy, Şişli ve Büyükçekmece belediyeleri parklara kurulacak geniş ekranlarda maçı canlı olarak gösterecek.

Pek çok belediyenin de bu uygulamayı hayata geçireceği belirtiliyor.