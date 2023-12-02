Filipinler’de 7.6 büyüklüğünde deprem

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Filipinler’de 7.6 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) bugün Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in Mindanao bölgesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyük Okyanus'a kıyısı olan ve adı sık sık büyük depremlerle anılan ada ülkesi Filipinler'in doğu kıyısında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EMSC'nin açıkladığı veriye göre, depremin derinliği 63 kilometre olarak ölçülürken, tam konumu ise Hinatuan kentinin 10 km uzağında ve Butuan şehrine 112 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi.

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldığı da ifade edildi.

Depremin gerçekleştiği konum bilgisi şöyle paylaşıldı:

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Bazı kaynaklar depremin büyüklüğü 7.2 dedi:

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