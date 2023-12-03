Filipinler'de ayin sırası bombalı saldırı: 4 ölü

Filipinler’in Mindanao Devlet Üniversitesi’ne ait spor salonunda düzenlenen bir ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Filipinler'de ayin sırası bombalı saldırı: 4 ölü

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in güneyindeki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi’ne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Üniversitenin spor salonunda düzenlenen ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.

Filipinli yetkililer, olayın kontrol altına alındığını ve yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, halkın güvenliğinin sağlanması için polis ve emniyet güçlerine talimat verdiğini söyleyerek, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Masumlara karşı şiddet kullanan aşırılık yanlıları her zaman toplumumuzun düşmanı olarak görülecektir" dedi.

Mindanao Devlet Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının ardından eğitime ara verildiği duyuruldu. Saldırının kınandığı açıklamada, "Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu trajediden etkilenenlere destek ve yardım sağlamaya kararlıyız" denildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan polis ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

bomb-blast.jpg

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Denizli’de zincirleme trafik kazası Gündem
Denizli’de zincirleme trafik kazası
Knidos suya kavuştu. Yeniçağ yazdı Bakanlık sorunu çözdü Gündem
Knidos suya kavuştu. Yeniçağ yazdı Bakanlık sorunu çözdü
Hasan Arat'tan Genel Kurula değişim çağrısı: Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek Spor
Hasan Arat'tan Genel Kurula değişim çağrısı: Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek
Çocuk düşe kalka büyür atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Çocuk düşe kalka büyür atasözünün anlamı nedir?
Kömür ve oduna dev zam. Sobanız parayla ısınacak Ekonomi
Kömür ve oduna dev zam. Sobanız parayla ısınacak
Belarus Cumhurbaşkanı Çin'e gitti Dünya
Belarus Cumhurbaşkanı Çin'e gitti
Beşiktaş'ta oylama başladı. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Spor
Beşiktaş'ta oylama başladı. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı?