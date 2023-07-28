Filipinler'de feribot alabora oldu. 26 kişi öldü

Filipinlerde, küçük bir feribotun rüzgardan korkan yolcuların panik yapması sonucu battığı ve en az 26 kişinin öldüğü açıklandı.

Filipinler'de feribot alabora oldu. 26 kişi öldü

Editör: Ersoy Özdem

Filipinlerde yolcu taşıyan küçük bir feribot, şiddetli rüzgarlardan dolayı sallanması sonucu yolcuların aniden bir tarafa panik içinde kalabalıklaşması üzerine ters döndü. Yetkililer yaptığı açıklamada, en az 26 kişinin öldüğünü, 40 kişinin de kurtarıldığını söyledi.

Sahil güvenlik ekipleri ve polis yetkilileri, Perşembe gecesi verilen aranın ardından arama kurtarma çalışmalarının yeniden başladığını söyledi. Yetkililer, Perşembe günü Manila'nın doğusundaki Rizal vilayetindeki Laguna de Bay'de alabora olan M/B Princess Aya'da kaç kişinin bulunduğunun belirsizliğini koruduğunu söylediler.

Polis ve sahil güvenlik yetkilileri, şiddetli rüzgar nedeniyle insanlar teknenin bir tarafına koştuğunda, tekne yana yattı ve payandası kırıldı, ardından tekne Binangonan kasabasındaki bir iskeleden çıkıp yakındaki Talim adasına gittikten kısa bir süre sonra alabora oldu açıklamasını yaptılar.

Yetkililer bir basın toplantısında kazanın kıyıdan sadece 46 metre uzaklıkta meydana geldiğini söyledi.

Rizal eyalet polisi, sahil güvenlik ve diğer yerel yetkililerin yardımıyla hemen kurtarma operasyonu başlattıklarını ancak en az 26 kişinin boğulduğunu söyledi.

Yetkililer, feribotun en fazla 42 yolcu ve mürettebat taşıması gerektiğini, ancak aşırı yolcu yüklendiğini söyledi. Müfettişlerin, yolcuların güvenlik düzenlemelerinin gerektirdiği şekilde can yeleği giymediklerine dair raporları da inceleyeceklerini söyledi.

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