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Feribotta yangın: 12 ölü

Filipinler'de seyir halindeki bir feribotta çıkan yangında 3'ü çocuk en az 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:10
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Filipinler'de feribotta yangın: 12 ölü, 14 yaralı

Feribotta yangın: 12 ölü
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İHA’nın haberine göre, Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden edinilen bilgilere göre, Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve bölgedeki balıkçılar alevlere teslim olan feribota Baluk-Baluk Adası açıklarında müdahale ederken, gemide bulunan yolculardan 230'unun kurtarıldığı bildirildi. Yangının ardından küle dönen gemi ağır hasarlı olarak kıyıya çekilirken, gemide 3'ü çocuk 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, yangında 14 kişinin de yaralandığını söyledi. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıklayan yetkililer, yolcu sayısının sefer öncesi resmi olarak bildirilen 205'i aştığının tespit edilmesi nedeniyle kayıp sayısının da artabileceğini ifade etti.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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