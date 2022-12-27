Şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi 

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, Filipinler'de şiddetli yağışlar nedeniyle 13 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, 23 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.
Ülkenin 18 ilini içeren en az 6 bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 45 bin 382 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Yaşanan sellerden 44 binin üzerinde ailenin etkilendiği bildirildi.(AA)
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